Главная Футбол Новости

«Зенит» поздравил с юбилеем Владислава Радимова

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поздравила с днём рождения бывшего игрока и тренера клуба Владислава Радимова. Сегодня, 26 ноября, Радимову исполнилось 50 лет.

«Зенит» поздравляет Владислава Радимова с юбилеем! 26 ноября одному из лучших полузащитников в истории сине-бело-голубых исполнилось 50 лет. Обладатель национального Суперкубка и Кубка Премьер-Лиги. Чемпион России. Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. Уважаемый Владислав Николаевич! Мы поздравляем вас с юбилеем, желаем крепкого здоровья и плодотворной работы на благо родной команды!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

Профессиональную карьеру футболиста Радимов завершил в 2008 году, когда «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.


