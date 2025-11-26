Скидки
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Константин Генич: мне очень нравится, что «Краснодар» терпит

Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался об игре «Краснодара» в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

«Мне очень нравится, что «Краснодар» терпит, и, если даже у него что-то идёт в самом начале не так, они по ходу игры прямо вот выпрямляются, выпрямляются и всё увереннее и увереннее себя чувствуют. Потому что по первым минутам казалось, что у «Краснодара» вообще игра не пошла совсем или «Локомотив» настолько был хорош. Потом как-то «Краснодар» выпрямился. Им повезло, что они быстро сравняли», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

