Кононов: в «Спартаке» всё нагнеталось — в такой обстановке Станковичу было сложно работать

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался об увольнении Деяна Станковича с поста наставника «Спартака». Он считает, что обстановка в стане красно-белых нагнеталась, из-за чего сербу стало сложно работать в России. Станкович покинул «Спартак» 11 ноября, пост тренера на временной основе занял Вадим Романов.

«Не могу сказать, что я был удивлён уходом Станковича из «Спартака». Всё нагнеталось. Знаю, как это происходит, где я раньше работал. В такой обстановке сложно работать, поэтому я и думал, что Станкович примет решение всё-таки уйти из «Спартака», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.