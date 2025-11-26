Скидки
«Ушла зажатость». Константин Тюкавин — о смене тренера в «Динамо»

Аудио-версия:
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как футболисты бело-голубых восприняли смену тренера. Ранее команду возглавлял Валерий Карпин, покинувший клуб 17 ноября. Сейчас обязанности главного тренера «Динамо» исполняет Ролан Гусев. Под его руководством бело-голубые обыграли «Динамо» Махачкала (3:0) в матче 16-го тура Мир РПЛ.

— Перед матчем обратил внимание, что у футболистов много улыбок, раскованны. Вы как будто выдохнули, ушла зажатость. Я прав?
— Такое часто бывает, когда нет результатов и происходит смена тренера. Поэтому можно сказать — да, зажатость ушла.

— Карпин настолько в ежовых рукавицах держал?
— Вы же сами знаете требования Валерия Георгиевича.

— Жёсткие, да.
— Вот.

— Но это требования профессионального футбола.
— Значит, получается, мы с ними не справились, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

