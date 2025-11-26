Скидки
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
«Ямаль был в кармане у Кукурельи». Вратарь «Челси» Санчес — о матче с «Барселоной»

Комментарии

Голкипер лондонского «Челси» Роберт Санчес высказался по итогам матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с каталонской «Барселоной». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой «синих» со счётом 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27'     2:0 Эстевао – 55'     3:0 Делап – 73'    
Удаления: нет / Араухо – 44'

«Кукурелья держал его [Ямаля] в кармане. Все они выглядят здорово, пока не приедут к команде из АПЛ. Является ли «Барселона» фаворитом Лиги чемпионов? Нет, фавориты — мы», — приводит слова Санчеса онлайн-издание Marca.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

