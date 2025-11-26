«Ямаль был в кармане у Кукурельи». Вратарь «Челси» Санчес — о матче с «Барселоной»

Голкипер лондонского «Челси» Роберт Санчес высказался по итогам матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с каталонской «Барселоной». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой «синих» со счётом 3:0.

«Кукурелья держал его [Ямаля] в кармане. Все они выглядят здорово, пока не приедут к команде из АПЛ. Является ли «Барселона» фаворитом Лиги чемпионов? Нет, фавориты — мы», — приводит слова Санчеса онлайн-издание Marca.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.