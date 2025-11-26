«Ямаль был в кармане у Кукурельи». Вратарь «Челси» Санчес — о матче с «Барселоной»
Поделиться
Голкипер лондонского «Челси» Роберт Санчес высказался по итогам матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с каталонской «Барселоной». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой «синих» со счётом 3:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27' 2:0 Эстевао – 55' 3:0 Делап – 73'
Удаления: нет / Араухо – 44'
«Кукурелья держал его [Ямаля] в кармане. Все они выглядят здорово, пока не приедут к команде из АПЛ. Является ли «Барселона» фаворитом Лиги чемпионов? Нет, фавориты — мы», — приводит слова Санчеса онлайн-издание Marca.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 ноября 2025
-
13:27
-
13:18
-
13:17
-
13:00
-
12:58
-
12:55
-
12:33
-
12:31
-
12:12
-
12:05
-
12:04
-
11:52
-
11:43
-
11:32
-
11:31
-
11:30
-
11:24
-
11:22
-
11:11
-
11:06
-
11:06
-
10:56
-
10:50
-
10:41
-
10:40
-
10:34
-
10:33
-
10:25
-
10:16
-
10:10
-
10:07
-
10:07
-
10:05
-
10:04
-
10:00