Денис Глушаков: лучше Пруцев бы играл вместо Умярова в «Спартаке»

Бывший футболист Денис Глушаков высказал мнение, что полузащитник Данил Пруцев должен был играть в стартовом составе московского «Спартака» вместо Наиля Умярова. В августе 2025 года Пруцев перешёл в московский «Локомотив» на правах аренды без права выкупа.

— В «Спартаке» куда ты его поставишь?

— Вместо Умярова. В любом случае, по мне, лучше Пруцев бы там играл, вот честное слово. Больше, не знаю, объёма, и вперёд, и всё. У него физики хватает, он по 14 километров бегает, — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее «Спартак» продлил контракт с 25-летним Данилом Пруцевым до лета 2028 года.