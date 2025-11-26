Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус семь матчей без результативных действий — это его худшая серия за четыре года

Винисиус семь матчей без результативных действий — это его худшая серия за четыре года
Комментарии

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не совершил ни одного результативного действия в последних семи матчах во всех турнирах — это его худшая серия за последние четыре года. Об этом сообщает Opta в социальной сети X.

В последний раз бразилец забивал на клубном уровне ещё в начале октября — в матче с «Вильярреалом» он оформил дубль. С тех пор Винисиус провёл девять матчей, учитывая игры за сборную, и не сумел ни забить, ни отдать результативный пас.

Отметим, что действующий контракт бразильского футболиста с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что Винисиус не может договориться со «сливочными» о новом соглашении.

Материалы по теме
Названы шансы мадридского «Реала» победить «Олимпиакос» в Греции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android