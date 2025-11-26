Скидки
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Ювентуса» Спаллетти: кажется, что игрокам «Будё-Глимт» здесь дышится легче

Комментарии

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал выездную победу в матче общего этапа Лиги чемпионов с норвежским «Будё-Глимт». «Ювентус» выиграл со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 3
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Бломберг – 27'     1:1 Опенда – 48'     1:2 Маккенни – 59'     2:2 Брунстад – 87'     2:3 Дэвид – 90+1'    

«Это важная победа для нас, и также важно, что мы играли открыто по всему полю, с резкими сменами темпа и направления. Ребята сыграли хорошо. Всем, кто приезжал сюда, приходилось нелегко. Кажется, что им [игрокам «Будё-Глимт»] здесь дышится легче. Ребята заслужили эту победу, они сделали то, что должны были сделать», — приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ювентуса».

«Будё-Глимт» занимает 31-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала два очка за пять матчей. «Ювентус» (6) находится на 21-й строчке.

