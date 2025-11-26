Тренер «Ювентуса» Спаллетти: кажется, что игрокам «Будё-Глимт» здесь дышится легче

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал выездную победу в матче общего этапа Лиги чемпионов с норвежским «Будё-Глимт». «Ювентус» выиграл со счётом 3:2.

«Это важная победа для нас, и также важно, что мы играли открыто по всему полю, с резкими сменами темпа и направления. Ребята сыграли хорошо. Всем, кто приезжал сюда, приходилось нелегко. Кажется, что им [игрокам «Будё-Глимт»] здесь дышится легче. Ребята заслужили эту победу, они сделали то, что должны были сделать», — приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ювентуса».

«Будё-Глимт» занимает 31-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала два очка за пять матчей. «Ювентус» (6) находится на 21-й строчке.