Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков оценил шансы «Зенита» пройти «Динамо» в Кубке России после поражения 1:3

Кержаков оценил шансы «Зенита» пройти «Динамо» в Кубке России после поражения 1:3
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский нападающий Александр Кержаков оценил шансы «Зенита» пройти «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России после поражения со счётом 1:3. Ответная встреча между командами пройдёт завтра, 27 ноября.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В футболе возможно всё. Прошлый розыгрыш Кубка тому доказательство: «Зенит» обыграл ЦСКА в два мяча дома, но в ответном матче те же два пропустил и проиграл по пенальти. Это ближайший пример. Не считаю, что разница в два мяча гарантировала «Динамо» выход в следующий раунд. Матч будет интересным, у «Зенита» есть шансы пройти дальше по верхней сетке. Многое зависит от того, сможет ли «Зенит» забить быстрый первый гол. Или же это сделает «Динамо», что упростит задачу им. Матч будет интересным», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
За себя и за Ролана Гусева! «Динамо» не позволит «Зениту» спастись
За себя и за Ролана Гусева! «Динамо» не позволит «Зениту» спастись
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android