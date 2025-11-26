Кержаков оценил шансы «Зенита» пройти «Динамо» в Кубке России после поражения 1:3

Бывший российский нападающий Александр Кержаков оценил шансы «Зенита» пройти «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России после поражения со счётом 1:3. Ответная встреча между командами пройдёт завтра, 27 ноября.

«В футболе возможно всё. Прошлый розыгрыш Кубка тому доказательство: «Зенит» обыграл ЦСКА в два мяча дома, но в ответном матче те же два пропустил и проиграл по пенальти. Это ближайший пример. Не считаю, что разница в два мяча гарантировала «Динамо» выход в следующий раунд. Матч будет интересным, у «Зенита» есть шансы пройти дальше по верхней сетке. Многое зависит от того, сможет ли «Зенит» забить быстрый первый гол. Или же это сделает «Динамо», что упростит задачу им. Матч будет интересным», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.