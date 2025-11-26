«Надо было «точку» ставить». Глушаков — о падении Комличенко в штрафной «Краснодара»

Бывший футболист Денис Глушаков высказался об эпизоде с падением форварда московского «Локомотива» Николая Комличенко в чужой штрафной в матче с «Краснодаром» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород).

«Был ли фол на Комличенко? По мне, да. Это пенальти? По мне, да, я считаю. Мне кажется, он один в один выходит, корпусом мяч прикрыл, мне кажется, надо было «точку» ставить», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 16 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 34 очка за аналогичное количество игр.