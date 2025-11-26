Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надо было «точку» ставить». Глушаков — о падении Комличенко в штрафной «Краснодара»

«Надо было «точку» ставить». Глушаков — о падении Комличенко в штрафной «Краснодара»
Комментарии

Бывший футболист Денис Глушаков высказался об эпизоде с падением форварда московского «Локомотива» Николая Комличенко в чужой штрафной в матче с «Краснодаром» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

«Был ли фол на Комличенко? По мне, да. Это пенальти? По мне, да, я считаю. Мне кажется, он один в один выходит, корпусом мяч прикрыл, мне кажется, надо было «точку» ставить», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 16 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 34 очка за аналогичное количество игр.

Материалы по теме
Убойные 15 минут «Локо» и «Краснодара»! А победу чемпиона обломал подвиг Монтеса. Видео
Убойные 15 минут «Локо» и «Краснодара»! А победу чемпиона обломал подвиг Монтеса. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android