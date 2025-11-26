Скидки
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Кажется, что это пенальти». Генич — об эпизоде с Комличенко в матче «Локо» и «Краснодара»

«Кажется, что это пенальти». Генич — об эпизоде с Комличенко в матче «Локо» и «Краснодара»
Аудио-версия:
Российский комментатор Константин Генич высказался об эпизоде с падением форварда московского «Локомотива» Николая Комличенко в чужой штрафной в матче с «Краснодаром» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

«Выходя один на один и чувствуя дыхание защитника слева, ты будешь сохранять, не будешь давать ему возможность выбить этот мяч. Конечно, будешь выставлять ногу, конечно, будешь наклонять корпус. Блин, как в такой ситуации, чтобы ты не контактировал с защитником, не знаю — просто не знаю. Мне тоже кажется, что Гонсалес фолил. Кажется, что это пенальти.

Либо на Коле Комличенко уже просто решили не ставить до талого, до последнего пенальти из-за его репутации, либо…» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Новости. Футбол
