«Кажется, что это пенальти». Генич — об эпизоде с Комличенко в матче «Локо» и «Краснодара»

Российский комментатор Константин Генич высказался об эпизоде с падением форварда московского «Локомотива» Николая Комличенко в чужой штрафной в матче с «Краснодаром» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород).

«Выходя один на один и чувствуя дыхание защитника слева, ты будешь сохранять, не будешь давать ему возможность выбить этот мяч. Конечно, будешь выставлять ногу, конечно, будешь наклонять корпус. Блин, как в такой ситуации, чтобы ты не контактировал с защитником, не знаю — просто не знаю. Мне тоже кажется, что Гонсалес фолил. Кажется, что это пенальти.

Либо на Коле Комличенко уже просто решили не ставить до талого, до последнего пенальти из-за его репутации, либо…» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».