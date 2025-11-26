«Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 26 ноября, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первой встрече «Спартак» дома одержал победу со счётом 3:1. В составе «Спартака» забили Ливай Гарсия и Маркиньос. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Локомотива» Лукас Фассон. Единственный гол железнодорожников на счету Алексея Батракова.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).