Главная Футбол Новости

Андреа Пирло обозначил главных фаворитов в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Милана», «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло обозначил главных фаворитов в Лиге чемпионов УЕФА этого сезона.

— Три фаворита в борьбе за победу в Лиге чемпионов?
— «Ливерпуль», «Барселона» и «ПСЖ», — сказал Пирло на опубликованном в социальных сетях видео.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В прошлом сезоне парижане разгромили в финале турнира «Интер». Голы забивали Хакими, Дуэ (дубль), Кварацхелия и Меюлю.

