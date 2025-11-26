Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов — о Ролане Гусеве: у «Динамо» тренера-то нет, они его ещё не нашли

Бубнов — о Ролане Гусеве: у «Динамо» тренера-то нет, они его ещё не нашли
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов невысоко оценил шансы Ролана Гусева стать главным тренером «Динамо» на постоянной основе. Ранее член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что Гусев останется главным тренером бело-голубых, если команда выиграет четыре матча подряд.

— У них, самое главное, тренера-то нет. Ну, может, есть на заметке, но они его ещё не нашли, понимаешь? Если бы у них 100% был тренер, они бы его сейчас взяли. И там бы никакие Гусевы, Паршивлюки даже близко бы не были.

— А как вы относитесь к перспективам Ролана Гусева как тренера большой команды?
— Ну он не будет тренером. Я не из-за того, что его не поставят, а из-за того, что это просто невозможно.

— Если бы у вас как у руководства спросили: «Оставляете?», вы бы что ответили?
— Нет, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Александр Бубнов: Карпин весь совет директоров «Динамо» раком поставил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android