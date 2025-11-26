Бубнов — о Ролане Гусеве: у «Динамо» тренера-то нет, они его ещё не нашли

Футбольный эксперт Александр Бубнов невысоко оценил шансы Ролана Гусева стать главным тренером «Динамо» на постоянной основе. Ранее член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что Гусев останется главным тренером бело-голубых, если команда выиграет четыре матча подряд.

— У них, самое главное, тренера-то нет. Ну, может, есть на заметке, но они его ещё не нашли, понимаешь? Если бы у них 100% был тренер, они бы его сейчас взяли. И там бы никакие Гусевы, Паршивлюки даже близко бы не были.

— А как вы относитесь к перспективам Ролана Гусева как тренера большой команды?

— Ну он не будет тренером. Я не из-за того, что его не поставят, а из-за того, что это просто невозможно.

— Если бы у вас как у руководства спросили: «Оставляете?», вы бы что ответили?

— Нет, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».