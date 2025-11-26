Скидки
Футболист «Рубина» Швец перенёс операцию

Футболист «Рубина» Антон Швец успешно перенёс операцию после разрыва крестообразной связки колена. В ближайшее время футболист начнёт процесс восстановления после повреждения.

«Антон Швец успешно прооперирован. Ранее наш полузащитник получил тяжёлую травму во время тренировки в Казани – разрыв крестообразной связки. Вчера Антон был прооперирован в клинике в Германии, в ближайшее время футболист начнёт восстановительную работу», — сообщила пресс-служба казанского клуба.

Антон Швец является воспитанником тбилисского «Динамо», московских ЦСКА и «Спартака», а также испанской «Сарагосы». Предыдущим клубом хавбека был «Ахмат», за который тот выступал с 2017 года, к казанской команде он присоединился в прошлом сентябре. В двух матчах за казанцев Швец отдал одну голевую передачу.

