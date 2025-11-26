Карпин рассказал, как выбирает состав сборной России на каждый матч

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как выбирает состав национальной команды на каждый конкретный матч.

«Основной состав сборной — понятие растяжимое. В ноябре он может быть один, а в марте — совершенно другой. Травмы, состояние игроков, их форма — всё это разнится даже в сентябре и октябре, в октябре и ноябре. Если бы все игроки были всегда в идеальном состоянии — примерно понятно, кто был бы основным игроком по своим качествам.

Блоки из клубов? Состав сборной выбирали на осенние игры, опираясь на физическое состояние игроков. Если какой-то клуб играет 9 ноября, а 12 ноября уже играть за сборную — то футболисты, которые играли 9 ноября, вне зависимости от клубной принадлежности, они 12 ноября, скорее всего, не играют. Чтобы, не дай бог, не получить травму», — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».