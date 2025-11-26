Владимир Быстров: «Зенит» весь чемпионат играет не включённым, заелись футболисты
Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался по итогам матча 16-го тура Мир РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и «Пари НН». Прошедшая 23 ноября встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. Голы забили Максим Глушенков и Вендел.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 48' 0:2 Вендел – 69'
«Кто из россиян должен был выйти в отсутствие Педро? Для меня однозначно Мостовой, для Семака — однозначно Соболев. На месте нападающего — Луис Энрике. В итоге «Зенит» не включился. Он играет весь чемпионат не включённым. Ещё ни одного матча не сыграли в полную силу.
Заелись футболисты, играют по 10 минут в каждом матче», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».
