«Локомотив» — «Спартак»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 26 ноября, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Локомотива» и «Спартака» друг с другом:

Кубок России, 1/4 финала Пути РПЛ. 6 ноября 2025 года. «Спартак» — «Локомотив» — 3:1;

РПЛ, 4-й тур. 9 августа 2025 года. «Локомотив» — «Спартак» — 4:2;

РПЛ, 16-й тур. 23 ноября 2024 года. «Спартак» — «Локомотив» — 5:2;

РПЛ, 10-й тур, 28 сентября 2024 года. «Локомотив» — «Спартак» — 3:1;

РПЛ, 26-й тур, 28 апреля 2024 года. «Спартак» — «Локомотив» — 3:2.

