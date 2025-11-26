Олег Кононов: Карпин сам понял, что пришло время заниматься одним делом, он выбрал сборную

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов отреагировал на решение Валерия Карпина уйти из московского «Динамо» и сосредоточиться на работе в сборной России.

«Я согласен с тем, что тяжело совмещать работу в сборной России и в клубе, потому что есть много работы. Карпину большое уважение, что он всё-таки столько времени совмещал и работал в сборной и «Динамо». Это большая нагрузка. Но, наверное, он сам понял, что пришло время и надо заниматься одним делом. Он выбрал сборную России», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Об уходе Карпина из «Динамо» стало известно 17 ноября.