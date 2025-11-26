Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Кононов: Карпин сам понял, что пришло время заниматься одним делом, он выбрал сборную

Олег Кононов: Карпин сам понял, что пришло время заниматься одним делом, он выбрал сборную
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов отреагировал на решение Валерия Карпина уйти из московского «Динамо» и сосредоточиться на работе в сборной России.

«Я согласен с тем, что тяжело совмещать работу в сборной России и в клубе, потому что есть много работы. Карпину большое уважение, что он всё-таки столько времени совмещал и работал в сборной и «Динамо». Это большая нагрузка. Но, наверное, он сам понял, что пришло время и надо заниматься одним делом. Он выбрал сборную России», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Об уходе Карпина из «Динамо» стало известно 17 ноября.

Материалы по теме
Александр Бубнов: Карпин весь совет директоров «Динамо» раком поставил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android