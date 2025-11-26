Тюкавин раскрыл, как Карпин попрощался с футболистами «Динамо» после отставки из клуба

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как Валерий Карпин попрощался с футболистами бело-голубых. Российский специалист покинул клуб 17 ноября. «Динамо» после 16 туров Мир РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. У лидирующего «Краснодара» 34 очка.

— Позвонили Валерию Карпину после отставки попрощаться?

— Нет, было по-другому: Георгич приехал на базу в Новогорске на следующий день после того, как ушёл. Попрощался со всей командой. И второй момент — он остаётся в сборной, что нам прощаться? — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

В следующем туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Ахматом» на выезде.