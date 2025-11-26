Билеты на последний домашний матч «Факела» в 2025 году были распроданы за два дня

Билеты на матч 21-го тура Лиги Pari (Первой лиги) «Факел» — «Челябинск» были распроданы менее чем за два дня, об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе воронежского клуба.

Стоит отметить, что в день матча синоптики прогнозируют достаточно холодную температуру — всего два градуса выше нуля.

«Факел» лидирует в ФНЛ как по спортивным показателям (первое место, отрыв в 5 очков от идущего вторым «Урала» и в 10 – от располагающейся на третьей строчке «Родины»), так и по заполняемости трибун. В большинстве домашних матчей одноимённый стадион заполняется на 93% – свободные места остаются только на гостевом секторе», — подчеркнули в пресс-службе воронежского клуба.