Мостовой: не придаю значения матчу «Локо» — «Спартак», никто же не вылетает из Кубка

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 1/4 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 26 ноября. В первой игре «Спартак» победил со счётом 3:1.

«После 3:1 у «Локомотива» небольшие шансы против «Спартака» в Кубке России. Даже если «Локомотив» не выиграет или сыграет вничью, он же не вылетает? Правильно? Сегодня мы можем увидеть неосновные составы, понимая, что командам через два-три дня играть в РПЛ, в которой сейчас интрига намного круче.

Сильного значения такому матчу не придаю. Все же понимают, что никто не вылетает — ни «Спартак», ни «Локомотив». Если бы матч был от ножа и кто-то вылетал из Кубка России, тогда был бы уже другой расклад», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.