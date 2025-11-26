Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: не придаю значения матчу «Локо» — «Спартак», никто же не вылетает из Кубка

Мостовой: не придаю значения матчу «Локо» — «Спартак», никто же не вылетает из Кубка
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 1/4 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 26 ноября. В первой игре «Спартак» победил со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После 3:1 у «Локомотива» небольшие шансы против «Спартака» в Кубке России. Даже если «Локомотив» не выиграет или сыграет вничью, он же не вылетает? Правильно? Сегодня мы можем увидеть неосновные составы, понимая, что командам через два-три дня играть в РПЛ, в которой сейчас интрига намного круче.

Сильного значения такому матчу не придаю. Все же понимают, что никто не вылетает — ни «Спартак», ни «Локомотив». Если бы матч был от ножа и кто-то вылетал из Кубка России, тогда был бы уже другой расклад», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Топ-события среды: дерби «Локо» — «Спартак», «Арсенал» — «Бавария», хоккей и НБА
Топ-события среды: дерби «Локо» — «Спартак», «Арсенал» — «Бавария», хоккей и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android