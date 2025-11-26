Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн: готов остаться в «Баварии» на более длительный срок

Гарри Кейн: готов остаться в «Баварии» на более длительный срок
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий немецкой «Баварии» Гарри Кейн высказался о своём будущем в клубе.

«Переход в «Баварию» стал одним из лучших решений в моей жизни. Возможность ощутить новую лигу и сыграть с такой командой, как «Бавария», провести эти европейские вечера, погрузиться в другую культуру и познакомиться с другими игроками. Это был большой шаг в моей карьере, который помог мне стать лучше как игроку.

Я вполне готов остаться здесь на более длительный срок. Считаю, что мы одна из лучших команд в Европе. Я не смотрю на какую-либо другую команду и не говорю, что хочу перейти туда, чтобы там улучшить свою игру. Сейчас я действительно счастлив здесь. У меня осталось чуть больше 18 месяцев по контракту. Уверен, в ближайшие пару месяцев мы обсудим будущее и планы «Баварии». Могу лишь сказать, что я действительно счастлив здесь и не вижу никаких перемен в ближайшем будущем», — сказал Кейн на пресс-конференции.

Гарри Кейн перешёл в «Баварию» из английского «Тоттенхэма» в 2023 году. С командой он стал чемпионом Германии (2024/2025) и обладателем Суперкубка страны (2025).

Материалы по теме
Кейн, Мбаппе и Холанд — главные бомбардиры мира прямо сейчас. Но кто круче по статистике?
Кейн, Мбаппе и Холанд — главные бомбардиры мира прямо сейчас. Но кто круче по статистике?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android