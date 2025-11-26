Гарри Кейн: готов остаться в «Баварии» на более длительный срок

Нападающий немецкой «Баварии» Гарри Кейн высказался о своём будущем в клубе.

«Переход в «Баварию» стал одним из лучших решений в моей жизни. Возможность ощутить новую лигу и сыграть с такой командой, как «Бавария», провести эти европейские вечера, погрузиться в другую культуру и познакомиться с другими игроками. Это был большой шаг в моей карьере, который помог мне стать лучше как игроку.

Я вполне готов остаться здесь на более длительный срок. Считаю, что мы одна из лучших команд в Европе. Я не смотрю на какую-либо другую команду и не говорю, что хочу перейти туда, чтобы там улучшить свою игру. Сейчас я действительно счастлив здесь. У меня осталось чуть больше 18 месяцев по контракту. Уверен, в ближайшие пару месяцев мы обсудим будущее и планы «Баварии». Могу лишь сказать, что я действительно счастлив здесь и не вижу никаких перемен в ближайшем будущем», — сказал Кейн на пресс-конференции.

Гарри Кейн перешёл в «Баварию» из английского «Тоттенхэма» в 2023 году. С командой он стал чемпионом Германии (2024/2025) и обладателем Суперкубка страны (2025).