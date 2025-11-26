Мостовой: рано «Спартак» закапывать — команда в шести очках от первого места в РПЛ

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о положении московского «Спартака» в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 28 очков за 16 матчей.

«Для «Спартака» кубковый матч с «Локомотивом» может иметь какое-то значение, потому что «Спартак» обыграл ЦСКА. Есть волна успеха у тех людей, которые руководят командой. Это всегда так было. Я об этом уже говорил, рано «Спартак» закапывать, команда в шести очках от первого места в РПЛ. И «Спартак» будет выше. С таким составом команда должна быть вверху», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сегодня, 26 ноября, «Спартак» сыграет с московским «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первой игре «Спартак» одержал победу со счётом 3:1.