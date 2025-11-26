ЦСКА получил награду за работу с болельщиками-инвалидами

Московский ПФК ЦСКА получил награду в номинации «Инклюзивный спорт», о чём сообщает официальный телеграм-канал клуба. Армейцы получили премию за работу с болельщиками с инвалидностью, а также за создание детской команды с ДЦП и команды по футболу слепых.

«На всероссийском инклюзивном форуме АСИ «Открыто для всех» в номинации «Инклюзивный спорт» наш клуб получил премию за работу с болельщиками с инвалидностью, а также поддержку и создание детской команды с ДЦП и команды по футболу слепых! Награду получил генеральный директор ПФК ЦСКА – Роман Юрьевич Бабаев», — сообщает пресс-служба ПФК ЦСКА в клубных соцсетях.