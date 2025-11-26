«Я этого не видел при Станковиче». Шаронов — об изменениях в игре «Спартака» при Романове

Бывший футболист казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал, какие изменения произошли в игре «Спартака» под руководством Вадима Романова. Специалист исполняет обязанности главного тренера после ухода из клуба Деяна Станковича. В первом матче под руководством Вадима Романова «Спартак» одержал победу над ЦСКА (1:0).

«Тренера оценивают по результату, и пока для Романова он отличный. Пошли вбросы, что он неопытный. Что значит опытный или неопытный? Он был в штабе, у него есть своё видение игры, и то, что он сделал в дерби, говорит о его мастерстве как тренера. Романов понимал, что ЦСКА строит игру через центральных полузащитников, и он закрыл центр.

«Спартак» играл компактно в обороне, чего не было при Станковиче. При этом атаковал «Спартак» через левый полуфланг, где номинальный левый защитник Дмитриев не играл защитника, а взаимодействовал с Барко и Маркиньосом, открывался в коридор. Так они вскрывали оборону ЦСКА. Я этого не видел раньше при Станковиче», — сказал Шаронов в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».