Быстров: «Пари НН» со Шпилевским тонет, не вижу, как им выбраться из болота

Бывший российский футболист Владимир Быстров заявил, что «Пари НН» с главным тренером Алексеем Шпилевским тонет. По состоянию на сегодняшний день нижегородцы набрали восемь очков и занимают последнее место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«На мой взгляд, сейчас со Шпилевским «Пари НН» тонет. Я не вижу лучика надежды на протяжении последних 10 матчей, которые я видел. Я не вижу, как они выберутся из болота. Так же как и «Сочи», пока не утонули с головой, тоже держали тренера. Это разные команды, но с Осинькиным хотя бы появляется шанс выплыть. Со Шпилевским шанс будет выплыть? Тогда надо руководству сказать — мы полностью доверяем этому тренеру, пусть ещё три года работает, мы не будем его увольнять.

Я привязываюсь к словам Шпилевского, потому что он предложил мне потренировать команды, где он работал. Но я не собирался и не заявлял, что хочу тренировать «Нижний Новгород». Если тренер говорит, что у него атакующий европейский подход, а у него непонятные русские идиоты играют — мне это не нравится, я буду его увольнять», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».