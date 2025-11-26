Бубнов заявил, что Игорь Дмитриев по правилам забил гол ЦСКА в дерби

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал гол футболиста «Спартака» Игоря Дмитриева в матче 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0). По мнению Бубнова, Дмитриев не нарушал правила в этом моменте.

«Сколько ни смотрел, все неправильно давали комментарий о том, что там произошло в штрафной площадке. Смотри. «Спартак» играл стабильно первый и второй тайм, прессовал ЦСКА. Как пропускают [армейцы] гол… Во-первых, до этого шла нормальная игра, потом ни с того ни с сего началась какая-то паника и они еле отбились. Ну ладно, угловой. Барко идёт подавать, ставит [мяч]. У них всё наиграно. Челестини говорил, что они знали. Сказал, что неправильную позицию занял Обляков.

Он был на ближней штанге, и туда кто побежал? Умяров побежал из центра к Облякову. Но смотри, что Дмитриев делает. Он заходит в штрафную площадку, это 100% они готовили. И заходит, стоит сзади Акинфеева. А он его не видит. Вот. Стоит, смотрит, потом, когда Акинфеев стал выбегать, Дмитриев выходит и становится перед ним. Это не нарушение правил. И вот так вот руки делает (разводит руками в стороны. — Прим. «Чемпионата»). Это тоже не нарушение. Я ж не трогаю Акинфеева», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».