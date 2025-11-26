Массимилиано Аллегри установил уникальный рекорд в футболе

Главный тренер «Милана» Массимлиано Аллегри установил уникальный рекорд в мировом футболе. Он стал первым тренером в истории, кому удалось выиграть сто и более матчей во всех турнирах с «Миланом» (100) и «Ювентусом» (271). Ранее такое достижение не покорялось ни одному тренеру.

Несколькими днями ранее «Милан» обыграл «Интер» в матче Серии А (1:0). Именно эта встреча стала для Аллегри сотой победной у руля «россонери».

Сейчас «Милан» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Аллегри работает в клубе с 2025 года, но до этого он уже возглавлял команду в период с 2010 по 2014 год. А в «Ювентусе» он работал в два захода с 2014 по 2024 год, с перерывом в два года (с 2019-го по 2021-й).