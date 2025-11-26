Быстров: Черчесов не говорит, что у него сверхатакующая игра, дадим ему пару матчей

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о последних результатах «Ахмата». В последних пяти матчах Мир РПЛ грозненская команда потерпела четыре поражения. По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Черчесов, в отличие от Шпилевского, не говорит, что у него сверхатакующая игра. Дадим ему пару матчей, а дальше посмотрим. Выглядит ли «Ахмат» безнадёжно? Я вижу матчи — нет, не выглядит. «Нижний Новгород» безнадёжно выглядит для меня», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

В следующем матче внутреннего первенства «Ахмат» сыграет с московским «Динамо».