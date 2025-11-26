Александр Мостовой: был шокирован игрой «Челси» с «Барселоной» в Лиге чемпионов
Поделиться
Российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал победу «Челси» над «Барселоной» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (3:0).
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27' 2:0 Эстевао – 55' 3:0 Делап – 73'
Удаления: нет / Араухо – 44'
«Сам был удивлён и немножко шокирован игрой «Челси» с «Барселоной». У «Челси» сразу были моменты — бум, гол, не засчитали. Тоже был немножко расстроен тем, что «Барселона» была в таком состоянии.
Если «Барсу» поймать таким сумасшедшим настроем, их молодёжь начинает немножечко плыть. Когда произошло удаление Араухо, стало ясно, что «Барселона» ничего не сможет сделать. Всегда кто-то проиграет или выиграет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 ноября 2025
-
16:24
-
16:22
-
16:21
-
16:16
-
16:11
-
16:11
-
16:10
-
16:06
-
16:01
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:46
-
15:42
-
15:27
-
15:24
-
15:15
-
15:08
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:36
-
14:30
-
14:28
-
14:23
-
13:58
-
13:51
-
13:37
-
13:35
-
13:27
-
13:18
-
13:17
-
13:00
-
12:58
-
12:55