Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: был шокирован игрой «Челси» с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Александр Мостовой: был шокирован игрой «Челси» с «Барселоной» в Лиге чемпионов
Комментарии

Российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал победу «Челси» над «Барселоной» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (3:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кунде – 27'     2:0 Эстевао – 55'     3:0 Делап – 73'    
Удаления: нет / Араухо – 44'

«Сам был удивлён и немножко шокирован игрой «Челси» с «Барселоной». У «Челси» сразу были моменты — бум, гол, не засчитали. Тоже был немножко расстроен тем, что «Барселона» была в таком состоянии.

Если «Барсу» поймать таким сумасшедшим настроем, их молодёжь начинает немножечко плыть. Когда произошло удаление Араухо, стало ясно, что «Барселона» ничего не сможет сделать. Всегда кто-то проиграет или выиграет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Барсу» безжалостно раскатали в ЛЧ! Унижение от «Челси» запустил нелепый автогол. Видео
«Барсу» безжалостно раскатали в ЛЧ! Унижение от «Челси» запустил нелепый автогол. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android