Александр Мостовой: был шокирован игрой «Челси» с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал победу «Челси» над «Барселоной» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (3:0).

«Сам был удивлён и немножко шокирован игрой «Челси» с «Барселоной». У «Челси» сразу были моменты — бум, гол, не засчитали. Тоже был немножко расстроен тем, что «Барселона» была в таком состоянии.

Если «Барсу» поймать таким сумасшедшим настроем, их молодёжь начинает немножечко плыть. Когда произошло удаление Араухо, стало ясно, что «Барселона» ничего не сможет сделать. Всегда кто-то проиграет или выиграет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.