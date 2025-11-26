Канчельскис отреагировал на поражение «Манчестер Сити» в матче ЛЧ с «Байером»

Бывший игрок «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис отреагировал на поражение «горожан» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это Лига чемпионов — кто-то выиграет, кто-то проигрывает. Поражение «Манчестер Сити» от «Байера» — нормальное явление. Проиграли и проиграли. Не думаю, что это скажется на их пути в Лиге чемпионов. Они нагонят всё, что было упущено, проблем не возникнет. Бывают такие матчи, не всегда же выигрывать. Мы должны понимать, что у «Сити» есть АПЛ, Лига чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги. Сезон насыщенный, команда не может выигрывать всё на всех фронтах. Думаю, ничего страшного не случилось. «Манчестер Сити» наверстает упущенное и будет бороться за победу в Лиге чемпионов», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.