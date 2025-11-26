«Локомотив» и Дмитрий Баринов прекратили переговоры по новому контракту

Полузащитник Дмитрий Баринов и «Локомотив» прекратили переговоры по новому контракту. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Переговоры заморожены. Вряд ли они возобновятся», — добавил источник «Чемпионата».

Баринов — воспитанник системы «Локомотива». В этом сезоне 29-летний опорный полузащитник провёл 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026-го. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в € 9 млн. Ранее сообщалось, что в услугах Дмитрия заинтересован ЦСКА.