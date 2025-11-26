Антон Митрюшкин — лучший вратарь 16-го тура РПЛ по отбитым ударам
Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал рейтинг лучших футболистов 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по разным показателям. В частности, был определён лучший вратарь тура по количеству отраженных ударов. Им стал голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин, который отбил семь ударом в матче с «Краснодаром».
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11' 1:1 Аугусто – 15'
Напомним, «Локомотив» и «Краснодар» встречались 23 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью со счётом 1:1. «Краснодар» создал множество голевых моментов, но не сумел реализовать их.
Напомним, «Краснодар» идёт на первом месте в РПЛ, «Локомотив» — на четвёртой строчке.
