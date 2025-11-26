Артём Карпукас сравнил Батракова со звёздным игроком «Барселоны»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас сравнил хавбека железнодорожников Алексея Батракова с футболистом «Барселоны» и сборной Испании Педри. Ранее испанские СМИ назвали Батракова «русским царём».

— В Испании Батракова назвали «русским царём». А как бы ты мог его охарактеризовать?

— Пусть будет так же, как Педри называют: Поттер, волшебник. Вот Батраков — похожий футболист. Он может сделать момент из ничего под давлением, хорошо работает с мячом, а это уже показывает уровень игрока. Дальше поможем ему развиваться, — приводит слова Карпукаса Sport24.

Батракову 20 лет, он является воспитанником системы «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 20 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.