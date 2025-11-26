Карпин: рад вызывать в сборную игроков, которые выстреливают. Но есть основной костяк

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о практике вызова молодых игроков в национальную команду страны.

— Работает ли ещё тезис, что в сборной России нужно посмотреть как можно больше молодых игроков? Или результат важнее?

— Просмотров уже в последние три—четыре сбора практически нет. Мы всегда рады вызывать каких-то новых игроков, которые выстреливают. Но каких-то тотальных изменений [в составе], насколько я вижу, нет уже. Да, добавляются один—два игрока из новичков. Но эти один—два игрока могли бы появляться всегда, даже если бы мы участвовали в отборочных матчах, что и происходило до меня, будет происходить после меня. А основной костяк из 25—27 футболистов есть, — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».