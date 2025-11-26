Скидки
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Были отголоски футбола Лички». Шаронов — об изменениях в игре «Динамо» после Карпина

«Были отголоски футбола Лички». Шаронов — об изменениях в игре «Динамо» после Карпина
Аудио-версия:
Бывший футболист и тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал, какие изменения произошли в игре московского «Динамо» после ухода из клуба Валерия Карпина. Сейчас обязанности главного тренера бело-голубых исполняет Ролан Гусев. В первом матче под его руководством команда обыграла махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Тюкавин – 27'     2:0 Сергеев – 46'     3:0 Маухуб – 87'    
Удаления: нет / Аззи – 70'

«Атака «Динамо» изменилась по сравнению с Карпиным и строилась через Фомина в опорной зоне. С Глебовым этого не было, он играл поперёк или назад. Убрали Осипенко, сменили пару центральных защитников. Ушли от прессинга 4-3-3 и не прессинговали агрессивно, как при Карпине. Раньше вне зависимости от того как играло «Динамо» или соперник, опорный полузащитник садился пятым в оборону, как делал Глебов. В матче с Махачкалой этого не было, они играли 4-4-2 и больше атаковали.

Были отголоски футбола Лички, с которым работал Ролан, я увидел небольшое сходство, но это не «Динамо» Лички. Одна из системных ошибок команды при Карпине — ошибки в обороне когда они атаковали сами и пропускали контратаки, теряли позиции. И Осипенко в этом участвовал, хотя в развитии атак он один из лучших», — сказал Шаронов в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

