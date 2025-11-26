Скидки
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Канчельскис: что за бардак в Кубке России? Путь Регионов, Путь порталов

Российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о формате Фнобет Кубка России в преддверии ответного матча «Локомотива» и «Спартака» в 1/4 финала Пути РПЛ.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Если «Локомотив» проиграет «Спартаку», не вылетит из Кубка России. Опустятся в Путь регионов, потом в Путь дивизионов какой-нибудь… Это смешно, я не понимаю этого всего. Если проиграли, значит, не проиграли. Что за бардак устроили? Путь Регионов, Путь порталов, путь домов.

«Локомотив» будет играть вторым составом — главное, что у них есть эти футболисты. И все понимают, что всё равно останутся в турнире, что будет шанс сыграть в финале. Думаю, результат здесь никого не интересует», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

