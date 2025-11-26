Матвей Кисляк и ЦСКА — лидеры по отборам в 16-м туре РПЛ

Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал рейтинги лучших команд и лучших футболистов 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по разным показателям. В частности, определились лидеры по количеству успешных отборов.

Так, лучшая команда по числу успешных отборов — ПФК ЦСКА. В дерби со столичным «Спартаком» (0:1) армейцы совершили 27 отборов. Что касается персоналий, лучший игрок 16-го тура по количеству отборов — это хавбек ЦСКА Матвей Кисляк (6).

Напомним, московский ЦСКА по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.