Карпин выделил ветеранов и старожилов нынешней сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал старожилов и ветеранов в составе нынешней национальной команды.

— Команда более молодая, чем было три года назад, это нормально. Старожилы, ветераны — они есть. К ним Баринова можно отнести, Головина, Миранчуков… Все они уже старожилы, ветераны сборной. И вливание молодых футболистов происходит ровно так же, как это происходило в моё время, как это происходило и пять лет назад. По-разному адаптируются новички, в зависимости от характера, застенчивости, знакомств по клубам. Адаптация зависит от характера каждого конкретно взятого игрока, — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».