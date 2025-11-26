Карпин ответил на вопрос, кто из новичков сборной России удивил его за последний год

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, какие футболисты за последнее время приятно удивили его в национальной команде.

— Был ли за последний год футболист, который удивил в сборной России в хорошем смысле?

— Одно дело, когда смотришь на футболиста с трибуны, не тренируя его, это одно восприятие. Когда начинаешь тренировать его, видеть в тренировочном процессе — другое. Я бы не назвал это удивлением, но больше видишь нюансов положительных или отрицательных. С положительной точки зрения удивил… Опять же, неправильное слово. Удивить меня Месси может, скорее всего. Удивить сложно. А приятное впечатление оставили Батраков и Кисляк, — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».