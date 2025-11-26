Бубнов отреагировал на информацию, что Батраков отказался от зарплаты $ 120 млн в год

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на появившуюся информацию, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову предлагали зарплату в размере $ 120 млн в год. Ранее об этом сообщил представитель футболиста Вадим Шпинёв, подчеркнувший, что такое предложение поступило из Саудовской Аравии.

— Вот Шпинёв говорит, что «ПСЖ» хочет Батракова.

— Шпинёв говорит это потому, что я сказал, Батраков может играть и в «Барселоне», и в «Реале».

— Поэтому он сразу оживился.

— Сразу, да, оживился. Сейчас дошло до того, что Батраков отказался от $ 120 млн в год.

— Вы верите в это?

— Да нет, конечно. А если это на самом деле так, то красавец. Молодец! Из-за любви к футболу играет, понимаешь, в чём дело? Не за бабки (смеётся). Ни в коем случае туда не идти. Они тебе и миллиард дадут. Но играть ты там не будешь. Чего ты, Роналду там заменишь? — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».