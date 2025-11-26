Скидки
Главная Футбол Новости

Атлетико Мадрид — Интер: прямая онлайн-трансляция матча 5-го тура Лиги чемпионов начнется в 23:00 мск 26 ноября 2025 года

«Атлетико» М — «Интер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре «матрасники» победили «Юнион» со счётом 3:1. «Нерадзурри» обыграли «Кайрат» со счётом 2:1. В следующем туре «Атлетико» встретится с ПСВ (9 декабря), а «Интер» — с «Ливерпулем» (9 декабря).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
