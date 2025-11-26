«Атлетико» М — «Интер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В минувшем туре «матрасники» победили «Юнион» со счётом 3:1. «Нерадзурри» обыграли «Кайрат» со счётом 2:1. В следующем туре «Атлетико» встретится с ПСВ (9 декабря), а «Интер» — с «Ливерпулем» (9 декабря).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Какие карточки есть в футболе: