«Копенгаген» — «Кайрат»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Копенгаген» и алма-атинский «Кайрат». Игра пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре датчане уступили «Тоттенхэму» со счётом 0:4. Казахстанский клуб проиграл «Интеру» (1:2). В следующем туре «Копенгаген» встретится с «Вильярреалом» (10 декабря), а «Кайрат» — с «Олимпиакосом» (9 декабря).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов: