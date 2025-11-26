Скидки
Главная Футбол Новости

Копенгаген — Кайрат: прямая онлайн-трансляция матча 5-го тура Лиги чемпионов начнется в 20:45 мск 26 ноября 2025 года

«Копенгаген» — «Кайрат»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Копенгаген» и алма-атинский «Кайрат». Игра пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
В минувшем туре датчане уступили «Тоттенхэму» со счётом 0:4. Казахстанский клуб проиграл «Интеру» (1:2). В следующем туре «Копенгаген» встретится с «Вильярреалом» (10 декабря), а «Кайрат» — с «Олимпиакосом» (9 декабря).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
