Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Канчельскис предположил, что «Барселона» дойдёт до полуфинала ЛЧ в этом сезоне

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предположил, что «Барселона» дойдёт до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне. По состоянию на сегодняшний день сине-гранатовые занимают 15-е место в турнирной таблице общего этапа турнира.

«Неважно, как начнёшь, важно, как закончишь. У «Барсы», как и у «Реала», «Ман Сити» и так далее, есть опыт. Не думаю, что поражение от «Челси» даст «Барселоне» большие проблемы. Думаю, они дойдут до полуфинала или финала Лиги чемпионов. За счёт опыта они будут двигаться дальше», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

