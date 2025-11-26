Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Олимпиакос» — «Реал» М: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Олимпиакос» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре красно-белые сыграли вничью с ПСВ со счётом 1:1. «Королевский клуб» уступил «Ливерпулю» со счётом 0:1. В следующем туре «Олимпиакос» встретится с «Кайратом» (9 декабря), а «Реал» — с «Манчестер Сити» (10 декабря).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

