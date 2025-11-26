Скидки
Главная Футбол Новости

Быстров рассказал забавную историю, как выпрашивал жёлтую карточку в матче Лиги чемпионов

Быстров рассказал забавную историю, как выпрашивал жёлтую карточку в матче Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров поделился забавной историей, как он выпрашивал жёлтую карточку в матче Лиги чемпионов УЕФА.

«Однажды не хотел лететь в Португалию на игру со «Спортингом». Играем с «Баварией» в «Лужниках». Обиделся на всех. Я раз подкатываюсь, два, хочу жёлтую заработать. А судья поляк бегает и не даёт мне карточку. Уже 70-я минута идёт, думаю, не дай бог, заменят. И во время штрафного я нагло выхожу из стенки и мне показывают жёлтую.

После матча мы идём в раздевалку и Войцех Ковалевски мне говорит, а зачем ты жёлтую карточку хотел получить? Да не хотел ехать, говорю. А Войцех говорит, так ты же не на жёлтой был. У меня судья про тебя спрашивал, Быстров, что, больной человек, просит жёлтые? Я к нему подхожу и говорю, да, точно, сразу три жёлтые надо было просить. В итоге полетел с командой в Португалию», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

