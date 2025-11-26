Шалимов: от «Кайрата» ничего не ждёшь, казахи слабоваты для Лиги чемпионов

Комментатор Оkkо Никита Шалимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Копенгагеном». Игра пройдёт сегодня, 26 ноября, на стадионе «Паркен» в Дании.

«От «Кайрата» ничего не ждёшь и потому всему радуешься. Казахи слабоваты для уровня команд Лиги чемпионов: очень много допускают у своих, плохо создают у чужих. Голкипер Анарбеков — второй на турнире по предотвращённым голам. Но если в кого и можно вцепиться, так это в «Копенгаген», соседа по подвалу турнирной таблицы. Датчане чудят в обороне, если где казахи и могут реально зацепиться за очки на общем этапе, то в этом матче», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».