ЦСКА — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 26 ноября, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Лукин, Жоао Виктор, Гаич, Круговой, Вильягра, Глебов, Кисляк, Алвес, Мусаев.

«Динамо» Мх: Волк, Сундуков, Аззи, Шумахов, Аларкон, Глушков, Джабраилов, Магомедов, Гаджиев, Мастури.

В первой встрече «Динамо» дома одержало победу со счётом 1:0.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).