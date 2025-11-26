Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Динамо Махачкала: стартовые составы команд на матч Кубка России 2025-2026, 26 ноября 2025

ЦСКА — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Лукин, Жоао Виктор, Гаич, Круговой, Вильягра, Глебов, Кисляк, Алвес, Мусаев.

«Динамо» Мх: Волк, Сундуков, Аззи, Шумахов, Аларкон, Глушков, Джабраилов, Магомедов, Гаджиев, Мастури.

В первой встрече «Динамо» дома одержало победу со счётом 1:0.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).

Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события среды: дерби «Локо» — «Спартак», «Арсенал» — «Бавария», хоккей и НБА
Топ-события среды: дерби «Локо» — «Спартак», «Арсенал» — «Бавария», хоккей и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android