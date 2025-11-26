Скидки
Главная Футбол Новости

Краснодар — Оренбург: стартовые составы команд на матч Кубка России, 26 ноября

«Краснодар» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Оренбург
Оренбург

Стали известны стартовые составы команд.

«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Жубал, Тормена, Пальцев, Кривцов, Ленини, Козлов, Перрен, Сантос, Мукаилов.

«Оренбург»: Ходанович, Муфи, Ценов, Зотов, Чичинадзе, Камилов, Оганесян, Томпсон, Кейрос, Болотов, Савельев.

В первой встрече «Краснодар» на выезде одержал победу со счётом 3:1.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
